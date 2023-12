Brand

Bad Kreuznach

150.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand in Bad Kreuznach

In Bad Kreuznach hat ein Dachstuhl in einem Reiheneckhaus gebrannt. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer am frühen Sonntagmorgen ein Schaden von über 150.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.