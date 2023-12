ayen-Koblenz

Kobern-Gondorf

100.000 Euro Schaden nach Brand in unbewohntem Haus

Ein unbewohntes Haus ist im Landkreis Mayen-Koblenz aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrannt. Durch das Feuer in der Nacht zu Mittwoch in Kobern-Gondorf entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 100.000 Euro, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Das Gebäude könne wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Laut Polizei sind noch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um Glutnester zu löschen. Die L52 ist in der Nähe des Brandortes derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.