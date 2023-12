3. Liga

Saarbrücken

0:0 gegen Münster: Saarbrücken kann Überzahl nicht nutzen

Der 1. FC Saarbrücken hat sich bei seiner Generalprobe für den Pokal-Hit gegen Eintracht Frankfurt mit einem Punkt begnügen müssen. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam gegen den SC Preußen Münster in der 3. Liga am Samstag nicht über ein 0:0 hinaus und hängt weiter im Tabellenmittelfeld fest. Thomas Kok sah bei den Gästen in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte. Der FCS konnte die lange Überzahl aber nicht nutzen.