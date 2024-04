Genf

WHO empfiehlt nach Vogelgrippe-Fund pasteurisierte Milch

Von dpa

i ARCHIV - In den USA sollte derzeit lediglich pasteurisierte Milch konsumiert werden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Nach der Entdeckung des Vogelgrippevirus in unpasteurisierter Milch in den USA taucht die Frage auf: wie sicher ist Milch? Die WHO empfiehlt pasteurisierte Produkte.