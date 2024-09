In diesem von der NASA zur Verfügung gestellten Foto sind die Besatzungsmitglieder der Expedition 72, NASA-Astronaut Don Pettit (l-r) und die Roscosmos-Kosmonauten Alexey Ovchinin und Ivan Vagner während einer Pressekonferenz im Kosmonautenhotel in der Quarantäne zu sehen. Das Trio soll am 11. September an Bord seines Raumschiffs Sojus MS-26 zur Internationalen Raumstation starten. (zu dpa: «US-Amerikaner und Russen heben in Sojus zur ISS ab») Foto: Bill Ingalls/DPA