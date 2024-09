Die leere Boeing Starliner-Kapsel steht am späten Freitag, 6. September 2024, auf dem White Sands Missile Range in New Mexico, nachdem sie von der Internationalen Raumstation abgedockt wurde. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr - Weltraum-Odyssee geht weiter»)

Foto: Uncredited/DPA

Cape Canaveral (dpa) – Die Weltraum-Odyssee von Astronautin Suni Williams und Astronaut Barry Wilmore hätte schon zu Ende sein können. Ihr Raumschiff «Starliner» landete sicher auf der Erde – aber die beiden sind noch auf der Internationalen Raumstation ISS. Ein Rückflug mit dem Pannen-Raumschiff wurde von der US-Raumfahrtbehörde Nasa als zu unsicher angesehen. Nun sollen sie acht Monate statt, wie ursprünglich geplant, acht Tage im All verbringen.

Als die Kapsel kontrolliert von der ISS abdockte und in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico sanft aufsetzte, gab es ein großes Aufatmen bei der Nasa. «Es ist großartig, dass der „Starliner“ wieder da ist», sagte Nasa-Manager Steve Stitch bei einer Pressekonferenz. Und viele Menschen fragten sich: Hätte man die Astronautin und den Astronauten nicht doch in der Kapsel mitschicken können?

Auch beim Rückflug fiel ein Triebwerk aus

HANDOUT – Auf diesem von der NASA zur Verfügung gestellten Foto posieren die Boeing Crew Flight Test-Astronauten Barry „Butch“ Wilmore (l) und Suni Williams für ein Porträt im Vorraum zwischen der vorderen Öffnung des Harmony-Moduls der Internationalen Raumstation (ISS) und dem Starliner-Raumschiff von Boeing. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die zwei Astronauten, die aufgrund von Problemen mit dem «Starliner» erst im kommenden Februar und mit einem anderen Raumschiff, dem «Crew Dragon» von SpaceX, zur Erde zurückbringen. Barry Wilmore und Suni Williams scheint es auf der ISS gut zu gehen. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr – Weltraum-Odyssee geht weiter») Foto: Uncredited/DPA

Allerdings gab es auch bei dem etwa sechsstündigen Rückflug der vom US-Konzern Boeing gefertigten Kapsel kleinere Ungereimtheiten. 2 der 28 Triebwerke zeigten eine etwas zu hohe Temperatur, und eines habe beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht wie geplant gefeuert, erklärte Stitch. Die Kommunikation sei auf zwei verschiedenen Wegen probiert worden, aber das Triebwerk habe nicht reagiert. Da das System redundant angelegt sei, habe anderweitig gesteuert werden könnten.

In diesem Bild aus einem von der NASA zur Verfügung gestellten Video schwebt die leere Boeing Starliner-Kapsel nach dem Abdocken von der Internationalen Raumstation in Richtung White Sands Missile Range in New Mexico. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr – Weltraum-Odyssee geht weiter») Foto: Uncredited/DPA

Schon auf dem Hinflug überhitzten fünf Triebwerke und fielen aus, außerdem trat durch Lecks Helium aus. Die Kapsel dockte schließlich an die Raumstation an. Der eigentlich noch für Juni geplante Rückflug wurde um drei Monate verschoben. In dieser Zeit versuchten Fachleute, den Problemen auf den Grund zu gehen. Die Triebwerke wurden während der Zeit an der ISS zweimal probeweise gefeuert.

Sicherheit geht vor

In diesem Bild aus einem von der NASA zur Verfügung gestellten Video landet die leere Boeing Starliner-Kapsel auf der White Sands Missile Range, nachdem sie von der Internationalen Raumstation abgedockt ist. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr – Weltraum-Odyssee geht weiter») Foto: Uncredited/DPA

Schließlich entschieden die Nasa-Verantwortlichen: Die Rückkehr der Kapsel erfolgt unbemannt. Außerdem wurde die Flugbahn verändert: Der «Starliner» flog, unter geringer Nutzung seiner Antriebe, nach dem Abdocken über die ISS und davon weg – um das Risiko eines Zusammenstoßes mit der Raumstation möglichst zu minimieren.

In diesem Bild aus einem von der NASA zur Verfügung gestellten Video dockt die unbemannte Boeing Starliner-Kapsel ab und entfernt sich von der Internationalen Raumstation. Nach drei Monaten im All ist das krisengeplagte Raumschiff «Starliner» auf dem Weg zurück zur Erde. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr – Weltraum-Odyssee geht weiter») Foto: Uncredited/DPA

Dabei waren sich die Expertinnen und Experten von Boeing und Nasa uneinig, wie hoch bei einem bemannten Rückflug das Risiko für die Gesundheit der Mannschaft gewesen wäre. Es habe wirklich zwei Lager gegeben, erklärten Nasa-Manager. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wirken enorme Kräfte auf Raumkapseln. Die Hitzeschilde müssen Temperaturen von bis zu 1650 Grad Celsius aushalten.

Analyse der Probleme wird noch Monate dauern

In diesem Bild aus einem von der NASA zur Verfügung gestellten Video zündet die unbemannte Boeing Starliner-Kapsel ihre Triebwerke, als sie sich von der Internationalen Raumstation entfernt. Nach drei Monaten im All ist das krisengeplagte Raumschiff «Starliner» auf dem Weg zurück zur Erde. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr – Weltraum-Odyssee geht weiter») Foto: Uncredited/DPA

Zahlreiche Sensoren an Bord der Kapsel sollten messen, wie die Bedingungen für Menschen im Inneren des «Starliners» gewesen wären. Die Daten würden in einer Woche heruntergeladen, die Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Manager Stitch.

Die Nasa-Astronauten Suni Williams (l) und Barry 'Butch' Wilmore unterhalten sich mit Familienmitgliedern, während sie das Betriebs- und Checkout-Gebäude verlassen, um zur Startrampe im Space Launch Complex 41 zu fahren. (zu dpa: ««Starliner» schafft Rückkehr – Weltraum-Odyssee geht weiter») Foto: John Raoux/DPA

Auch der Rest der Kapsel solle analysiert und schließlich weiter verbessert werden. Zum Beispiel müssten Abdichtungen vergrößert und damit sicherer gemacht werden. Außerdem soll das Überhitzen der Triebwerke in Zukunft verhindert werden. Der nächste Flug des «Starliners» ist nun nicht mehr für Februar angesetzt, sondern wurde auf August 2025 geschoben. Die Nasa-Verantwortlichen betonten aber, an der Zusammenarbeit mit Boeing festzuhalten.

Anderes Unternehmen, andere Raumanzüge

Die im All gestrandeten Williams und Wilmore sollen mit einem anderen Raumschiff zurück zur Erde gebracht werden: mit dem von der privaten Raumfahrtfirma SpaceX entwickelten «Dragon». Bei einer ab Ende September geplanten Mission zur ISS hält die Nasa zwei der vier Plätze für sie frei. Der Rückflug ist allerdings erst für Februar geplant – so lange müssen die beiden also noch ausharren.

Die beiden «Starliner»-Raumanzüge von Williams und Wilmore hingegen sind schon jetzt zurück zur Erde geflogen, denn diese Boeing-Ausrüstung kann in der SpaceX-Kapsel nicht verwendet werden. Die neue «Dragon» soll zwei SpaceX-Anzüge für die beiden mitbringen.

Plan für Notfall auf der ISS entwickelt

Was aber, wenn auf der ISS etwas passiert, ehe die «Dragon» ankommt? Dafür wurden mit Gegenständen von der Raumstation zwei provisorische Sitze im Frachtraum der aktuell dort angedockten «Dragon» eingerichtet, erklärte die Nasa. Diese Sitze funktionierten auch ohne Raumanzug. Williams und Wilmore könnten bei einem Notfall zusammen mit vier anderen Raumfahrern der ISS dort einsteigen und zur Erde zurückfliegen.

Ansonsten, erklärten Nasa-Manager bei einer Pressekonferenz schon Mitte der Woche, arbeiteten die beiden mittlerweile als Teil des Wissenschafts- und Forschungsteams auf der ISS mit. «Sie haben ihre Rolle als „Starliner“-Testpiloten hinter sich gelassen und sind nun Teil der Expedition und arbeiten tagtäglich als Teil des Teams», sagte Stitch. Managerin Dana Weigel ergänzte, das Fitnessprogramm sei aufgestockt worden und entspreche nun dem anderen Langzeit-Raumfahrer.

Voller Einsatz im Weltall

Tatsächlich weisen sowohl Williams als auch Wilmore viel Weltraum-Erfahrung auf. Sie waren beide schon früher längere Zeit auf der ISS, haben Weltraum-Spaziergänge absolviert und kennen sich mit Robotik aus. Seit ihrer Ankunft im Juni hätten sie zusammengenommen schon mehr als 100 Stunden gearbeitet und an mehr als 40 Experimenten mitgewirkt, sagte Weigel.

Mittlerweile haben die beiden auch persönliche Gegenstände erhalten. Mit einem ohnehin geplanten Flug des Herstellers Northrop Grumman sei die Ausrüstung speziell für die beiden hochgeschickt worden.

