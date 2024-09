Das Raumschiff «Starship» von SpaceX startet von der Starbase in Boca Chica. Mit viel Rauch und Feuer war das Raketensystem erstmals gestartet - und wenige Minuten später explodiert und zerbrochen. Rund ein halbes Jahr nachdem das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte bei einem Testflug explodiert ist, soll am Freitag (17.11.2023) der nächste Versuch gestartet werden. (zu dpa: «SpaceX-Rakete riss bei Explosion Loch in obere Atmosphäre») Foto: Eric Gay/DPA