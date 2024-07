Berlin

Immunschwäche-Virus

Schätzung: 2.200 neue HIV-Infektionen

Von dpa

i Sven Warminsky, Landesgeschäftsführer der Aids-Hilfe Sachsen-Anhalt, demonstriert im Labor die Blutentnahme für einen HIV-Test. (zu dpa: «Schätzung: 2.200 neue HIV-Infektionen») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Den ganz großen Schrecken hat Aids verloren. Aber das Virus ist noch da: Jedes Jahr stecken sich in Deutschland viele Menschen mit HIV an. In einer Gruppe steigt die Zahl der Infektionen sogar an.