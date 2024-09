Divine WIsoba, deren Tochter Maombi an Mpox gestorben ist, sitzt zu Hause in Kamituga in der ostkongolesischen Provinz Süd-Kivu, die das Epizentrum des jüngsten Ausbruchs der Krankheit ist. (zu dpa: «Rapide Ausbreitung von Mpox in Afrika») Foto: Moses Sawasawa/DPA