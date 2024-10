Anzeige

Brownsville (dpa). Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat einen fünften Testflug erfolgreich abgeschlossen. Das unbemannte «Starship» hob am Sonntag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas ab, wie Live-Bilder zeigten.

Rund eine Stunde später landete es wie geplant kontrolliert im Indischen Ozean, zwischendurch war es in Weltraum-Höhe geflogen. Zudem wurde bei diesem Test erstmals versucht, die untere Raketenstufe direkt am Startturm in Texas wieder zu landen – was ebenfalls gelang.

Die Mega-Rakete Starship von SpaceX hebt von der Starbase zu einem Testflug ab. (zu dpa: «Raketensystem «Starship» beendet Testflug erfolgreich») Foto: Eric Gay/DPA

Beide großen Ziele des Testflugs seien damit erreicht worden, schrieb Musk bei der ebenfalls ihm gehörenden Online-Plattform X. «Glückwunsch an das gesamte Team von SpaceX zu einem aufregenden fünften Testflug des „Starship“», hieß es auf dem offiziellen X-Profil von SpaceX.

Vorherige Tests unterschiedlich erfolgreich

Die Mega-Starship-Rakete von SpaceX während des erfolgreichen Testflugs. (zu dpa: «Raketensystem «Starship» beendet Testflug erfolgreich») Foto: Eric Gay/DPA

Bei einem ersten Test im April 2023 war das komplette Raketensystem schon nach wenigen Minuten explodiert. Beim zweiten Test im November 2023 hatten sich die beiden Raketenstufen zwar getrennt und die obere war weitergeflogen, kurz darauf waren jedoch beide separat explodiert.

Menschen fotografieren den Sonnenuntergang hinter der Mega-Rakete Starship von SpaceX. (zu dpa: «Raketensystem «Starship» beendet Testflug erfolgreich») Foto: Eric Gay/DPA

Bei einem dritten Test im März erreichte das «Starship» erstmals das All, konnte den Flug jedoch ebenfalls nicht wie erhofft abschließen. Bei einem vierten Testflug im Juni setzte das «Starship» erstmals zu einer kontrollierten Landung an, die dann allerdings nicht ganz wie erhofft verlief. SpaceX betont stets, dass das Ziel der Tests ist, Daten zu sammeln.

Eines Tages bis zu Mond und Mars

Das «Starship» – bestehend aus dem rund 70 Meter langen Booster «Super Heavy» und der rund 50 Meter langen ebenfalls «Starship» genannten oberen Stufe – soll bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Das System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete nach der Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden können.

Das insgesamt rund 120 Meter lange System soll künftig weit über 100 Tonnen Ladung transportieren können. Mit dem «Starship» will die Nasa Astronauten auf den Mond bringen. SpaceX hofft, mit dem System eines Tages bis zum Mars zu kommen.