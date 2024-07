Die «Starliner»-Kapsel von Boeing an Bord einer Atlas-V-Rakete hebt vom Space Launch Complex 41 der Cape Canaveral Space Force Station zu einem Flug zur Internationalen Raumstation ab. Nach jahrelangen Verzögerungen ist das krisengeplagte Raumschiff «Starliner» erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) (zu dpa: «Probleme im All: «Starliner» hängt immer noch an ISS») Foto: John Raoux/DPA