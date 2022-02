Polio-Fall in Afrika alarmiert WHO

Afrika hat in der Coronakrise viel Energie in den Aufbau einer eigenen Gesundheits-Infrastruktur gesteckt. Doch nun könnte eine alte Plage den Kontinent erneut heimsuchen.

Johannesburg (dpa) – Der erste Wildpolio-Fall in Afrika seit mehreren Jahren schreckt die Gesundheitsbehörden im Binnenstaat Malawi auf. Entdeckt wurden die Wildpolio-Viren vom Typ 1 bei einem Kind in der Hauptstadt Lilongwe, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO am späten Donnerstagabend mitteilte.

Es handle sich dabei um den ersten Wildpolio-Ausbruch auf dem Kontinent seit 2016. Laboruntersuchungen hätten ergeben, dass das Virus offenbar aus der pakistanischen Sindh-Provinz eingeschleppt wurde – es gleicht dem dortigen Typ.

Malawis Gesundheitsministerin Khumbize Kandodo Chiponda wollte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur allerdings nicht festlegen auf das Ursprungsland des Virus. Sie betonte, dass ein Notfallkomitee nun eng mit der WHO zusammenarbeite, um die Situation zu analysieren. „Wir werden auch sehr eng mit unseren Nachbarstaaten zusammenarbeiten, da Krankheiten keine Grenzen kennen“, erklärte sie. Der Staat hatte 1992 seinen letzten Polio-Fall verkündet und gilt seit dem Jahr 2005 als komplett Polio-frei.

Afrika hatte das offizielle WHO-Statut als poliofreier Kontinent im August 2020 erhalten, nachdem mindestens vier Jahre lang kein derartiger Fall mehr auf dem Kontinent festgestellt wurde. „Da es sich um einen aus Pakistan eingeschleppten Fall handelt, berührt diese Entdeckung nicht Afrikas Status als Region, die frei von Wildpolio ist“, schreibt die WHO. Die Organisation werde die örtlichen Gesundheitsbehörden des Staates im Südosten Afrikas dabei unterstützen, dass der Fall isoliert bleibe und sich nicht verbreite.

Die Kinderlähmung (Polio) kann zum Tod führen

Denn das Risiko gilt als hoch, dass diese alte Plage den durch die Corona-Pandemie schon geschwächten Kontinent erneut an die Grenzen seiner Kapazitäten führen könnte. „Solange Wild-Polio irgendwo auf der Welt existiert, besteht für jedes Land das Risiko eines Viren-Imports“, sagte WHO-Regionaldirektorin Matshidiso Moeti.

Polio – oder auch Kinderlähmung – ist eine ansteckende Infektionskrankheit und kann Lähmungen auslösen und zum Tod führen. Vor allem bei Kleinkindern kann es dauerhafte Lähmungen hervorrufen. Verbreitet wird das hoch ansteckende Virus oft über verunreinigtes Wasser. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht. Bis auf Afghanistan und Pakistan haben alle Länder der Welt bisher die Wildpolio-Viren besiegt.

Pakistan konnte Erfolge verbuchen

In Pakistan war zuletzt die Hoffnung gestiegen, Kinderlähmung auszurotten. Ende Januar hatten die Behörden bekanntgegeben, dass binnen einen Jahres kein neuer Polio-Fall registriert worden sei. Der Meilenstein markierte einen großen Erfolg im Kampf Pakistans gegen die Krankheit. Im Jahr 2020 wurden 84 Fälle und im Jahr 2019 noch fast 150 verzeichnet. Die WHO hatte zuletzt die Fortschritte Pakistans begrüßt, aber davor gewarnt, dass eine vollständige Ausrottung noch dauere.

Offizielle in dem Land mit 220 Millionen Einwohnern führen die jüngsten Erfolge auf eine geänderte Impfstrategie zurück. Man habe zuletzt mehr auf Kinder in jenen Gebieten des Landes abgezielt, in denen Eltern den Impfstoff ablehnten. Von militanten Islamisten werden immer wieder unwahre Gerüchte gestreut, die Impfungen würden Kinder unfruchtbar machen. Aber auch Bewegungsbeschränkungen während der Coronavirus-Pandemie und eine bessere Hygiene hätten zu den Erfolgen beigetragen.

In Afghanistan wurde mehr geimpft

In Afghanistan wurde in diesem Jahr laut Global Polio Eradication Initiative bisher ein Polio-Fall mit dem Wildtyp registriert. 2021 waren es vier, und somit laut Unicef die niedrigste je registrierte Zahl an Polio-Fällen in dem Land. Zuletzt konnten in Afghanistan auch wieder mehr Polio-Impfungen durchgeführt werden, da Impfteams nun auch in früher unzugänglichen Gebieten tätig sein können.

Vor dem Fall der Regierung und der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban im Sommer 2021 hatten die Taliban aus Sorge, die Impfhelfer spionierten für die Regierung oder den Westen, diese nicht in die von ihnen kontrollierte Gebiete gelassen. Mit den landesweiten Impfkampagnen im November und Dezember sind laut Unicef 2,6 Millionen Kinder erstmals seit drei Jahren gegen Polio geimpft worden.

In Afrika war der letzte Wildpolio-Fall laut WHO 2016 in Nigeria registriert worden. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch in Afrika vereinzelte Fälle einer abgeschwächten Form des Polios, des sogenannten Impfpolios. Denn die Polio-Impfung selbst kann in Einzelfällen eine sogenannte Impfpoliomyelitis auslösen. Im ostafrikanischen Land Uganda etwa wurden im vergangenen August in Proben aus zwei Kläranlagen der Hauptstadt Kampala solche Viren nachgewiesen. Es habe genetische Übereinstimmungen mit einem bereits im Sudan aufgetretenen Virus gegeben, berichteten die örtlichen Behörden.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-185557/3