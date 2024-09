Start der Vega-Rakete mit Sentinel-2C an Bord vom Weltraumbahnhof Kourou am 4. September Ortszeit (5. September Mitteleuropäische Sommerzeit), im Vordergrund der See Lac Bois Diable. (zu dpa: «Letzte Vega-Rakete ins All gestartet»)

Kourou (dpa). Die letzte europäische Vega-Rakete ist in den Weltraum geflogen. Sie hob in der Nacht am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab und brachte den Satelliten Sentinel-2C des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ins All.

Die Vega war seit 2012 im Einsatz und transportierte vor allem leichtere Satelliten. Raketenbetreiber Arianespace zufolge startete die Vega-Rakete insgesamt 22 Mal. Die Europäische Raumfahrtbehörde Esa schrieb von 20 erfolgreichen Flügen. Esa-Raumtransportdirektor Toni Tolker-Nielsen sagte: «Dieser Start war ein passender Abschied von einer sehr erfolgreichen Rakete.»

Start der Vega-Rakete mit Sentinel-2C an Bord vom Weltraumbahnhof Kourou am 4. September Ortszeit (5. September Mitteleuropäische Sommerzeit). (zu dpa: «Letzte Vega-Rakete ins All gestartet») Foto: S MARTIN/DPA

Das Folgemodell der Vega, die Vega C, soll Mitte November erstmals wieder ins All fliegen. Die Weiterentwicklung kann laut Esa etwa 800 Kilogramm mehr Last transportieren, ist billiger und kann Lasten auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen bringen. Nach einem erfolgreichen Erstart schlug der erste kommerzielle Flug der Rakete im Dezember aber 2022 fehl.