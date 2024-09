A Greenland shark (Somniosus microcephalus) near the surface after its release from research vessel Sanna in northern Greenland. Photo: Julius Nielsen/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: « Foto: Julius Nielsen/dpa» (zu dpa: «Grönlandhai - 400 Jahre Leben dank perfekter DNA-Werkstatt»)