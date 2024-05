Darmstadt

Raumfahrt

Esa modernisiert Kontrollzentrum und Standort

Von dpa

i ARCHIV - Das Satelliten-Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt soll modernisiert werden. Foto: Boris Roessler/dpa

Aus dem Kontrollzentrum in dem tristen Gebäude werden Satelliten in die Weiten unseres Sonnensystems gesteuert. Jetzt soll das gesamte Areal in Darmstadt modernisiert werden.