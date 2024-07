Ein etwa sechs Meter langes und 3,50 Meter hohes Stegosaurus-Skelett mit dem Spitznamen «Apex» steht vor schwarzem Hintergrund (Aufnahmedatum und -ort unbekannt). Das rund 150 Millionen Jahre altes Skelett könnte bei einer Versteigerung in New York nach Einschätzung von Auktionsexperten bis zu sechs Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) einbringen. «Apex» sei 2022 im US-Bundesstaat Colorado entdeckt worden und soll am 17. Juli versteigert werden. (zu dpa: «Dino-Skelett bringt bei Auktion fast 45 Millionen Dollar») Foto: Matthew Sherman/DPA