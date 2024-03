Wenchang

Raumfahrt

China schießt wichtigen Satelliten für Mondmissionen ins All

Von dpa

i Der Relaissatellit bildet ein Kommunikationsdreieck und ermöglicht, dass das Kontrollzentrum von der Erde aus auf die Rückseite des Mondes Signale senden kann. Foto: Yang Guanyu/XinHua/dpa

In diesem Jahr steht für Chinas Raumfahrtprogramm ein wichtiges Unterfangen an: Bodenproben auf dem Mond entnehmen. Der Satellit, der nun ins All startet, hat dabei eine wichtige Rolle.