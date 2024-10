Das Raumschiff Shenzhou-19 auf einer 60 Meter langen und 40 Tonnen schweren Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» hebt am 30.10.2024 (Ortszeit) in den frühen Morgenstunden vom Jiuquan Satellite Launch Center in Jiuquan im Nordwesten Chinas ab. (zu dpa: «China schickt neue Raumfahrer-Crew ins All»)

Foto: Ng Han Guan/DPA