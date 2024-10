Anzeige

Jiuquan (dpa). China schickt eine neue Crew für seine Weltraum-Forschung zur Raumstation «Tiangong» (Himmelspalast) ins All. Kommandant Cai Xuzhe, die Ingenieurin Wang Haoze und der frühere Luftwaffenpilot Song Lingdong sollen mit der «Shenzhou 19» (magisches Schiff) am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestlich gelegenen Wüste Gobi abheben, wie ein Sprecher der Behörde für bemannte Raumfahrt sagte. Das Team soll demnach während seines rund sechsmonatigen Aufenthalts Experimente durchführen, Weltraumspaziergänge unternehmen, und Schutzvorrichtungen gegen Weltraumschrott anbringen.

Wang Haoze ist die dritte Frau, die für die Volksrepublik ins Weltall fliegt. Derzeit ist sie laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua Chinas einzige Raumfahrtingenieurin. Liu Yang und Wang Yaping waren bereits Teil der Crew früherer «Shenzhou»-Missionen und flogen zuletzt 2022 ins All. Die «Shenzhou-19» löst die derzeit noch auf der «Tiangong» lebenden Astronauten der «Shenzhou 18»-Mission ab, die Ende April dorthin aufgebrochen waren. Die drei Männer sollen dann am 4. November wieder auf der Erde ankommen.

Dieses Bild zeigt die chinesische Astronautin Wang Haoze, eine der drei Astronauten, die an der Raumfahrtmission Shenzhou-19 teilnehmen werden. Die chinesischen Astronauten Cai, Song und Wang werden die bemannte Raumfahrtmission Shenzhou-19 durchführen, wobei Cai der Kommandant sein wird, teilte die chinesische Agentur für bemannte Raumfahrt am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. (zu dpa: «China schickt neue Crew zu Weltraumstation «Tiangong»») Foto: Agentur für bemannte Raumfahrt/DPA

Wie die Raumfahrtbehörde weiter mitteilte, plant China für das kommende Jahr zwei weitere «Shenzhou»-Einsätze und die Versorgungsmission «Tianzhou 9». Peking investiert schon lange viel in sein Raumfahrtprogramm. Bis 2030 will China eine bemannte Mondmission vollbracht haben. In diesem Jahr gelang es den Wissenschaftlern außerdem erstmals in der Menschheitsgeschichte, Bodenproben von der schwer zu erreichenden Rückseite des Mondes zur Erde zu transportieren.

Die Startrampe für die Shenzhou-19-Mission ist während der Morgendämmerung im Jiuquan Satellite Launch Center in Jiuquan im Nordwesten Chinas zu sehen. China will eine Frau und zwei Männer ins All schicken. (zu dpa: «China schickt neue Crew zu Weltraumstation «Tiangong»») Foto: Ng Han Guan/DPA