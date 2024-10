Nordlichter am Himmel über der Schutzhütte auf dem Damm, der zur Holy Island in Northumberland an der Nordostküste Englands führt, zu sehen. Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen mit Gasen in der Erdatmosphäre um die magnetischen Pole herum zusammenstoßen. Bei dieser Kollision wird Licht in verschiedenen Wellenlängen ausgestrahlt, was zu farbenprächtigen Erscheinungen am Himmel führt. (zu dpa: «Chancen auf Polarlichter stehen weiter gut») Foto: Owen Humphreys/DPA