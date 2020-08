Köln

«Aber ungefährlich nahe»

Asteroid rast dicht an der Erde vorbei

Ein mehrfamilienhausgroßer Asteroid wird am Dienstag an der Erde vorbeirasen – in nur etwa einem Drittel der mittleren Monddistanz. „Er wird voraussichtlich rund 120.000 Kilometer entfernt an der Erde vorbeifliegen“, erklärte Manfred Gaida vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).