Genf/Kairo

Malaria

Ägypten jetzt offiziell malariafrei

Von dpa

i Moskitonetze sind ein essenzieller Schutz vor möglicherweise krankheitsübertragenden Blutsaugern. (zu dpa: «Ägypten jetzt offiziell malariafrei») Foto: Stephen Morrison/DPA

Seit mindestens 6000 Jahren wurden die Menschen in Ägypten von Malaria heimgesucht. Nun hat das Land die Krankheit in den Griff bekommen und wird dafür von der WHO ausgezeichnet.