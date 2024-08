Tankstutzen an einer Ladesäule für Elektroautos. Für Fahrer von Elektroautos soll es künftig mehr Schnellladesäulen an Tankstellen geben. Große Tankstellenketten in Deutschland sollen nach Plänen der Bundesregierung künftig zum Bau von Schnellladesäulen verpflichtet werden. Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg bringen. (zu dpa: «Zulieferer leiden unter E-Auto-Flaute - Stellenabbau droht») Foto: Sebastian Kahnert/DPA