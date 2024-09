Zuckerpreis sinkt deutlich

Für Zucker mussten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen zuletzt immer tiefer in die Tasche greifen. Nun reduzieren die Lebensmittelhändler die Preise wieder.

Anzeige

Neckarsulm (dpa). Der Zuckerpreis ging in den vergangenen Jahren steil in die Höhe. Nun können sich Verbraucher darauf freuen, dass es wieder deutlich günstiger wird. Bei Aldi Nord und Aldi Süd kostet die 1-Kilo-Packung der Eigenmarke ab Dienstag statt 1,49 Euro nur noch 89 Cent, wie die Unternehmen mitteilten. Auch andere große Supermarktketten und Discounter senken die Preise. Bei Kaufland und Lidl kostet die Packung Zucker seit dieser Woche 99 Cent. Edeka, Rewe, Netto, Penny und Norma reduzieren auf demselben Niveau. Als Grund dafür gaben die Händler sinkende Rohstoffpreise an. Die Preise für andere Produkte wie Puder- und Gelierzucker sollen demnach ebenso fallen.

Zahlreiche Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren in Deutschland inflationsbedingt deutlich teurer geworden. Im August 2024 mussten Verbraucher für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 32,4 Prozent mehr zahlen als im Durchschnitt des Jahres 2020. Zucker zählt zu den Produkten, die den höchsten Anstieg verzeichneten. So war die Packung im August 2024 mehr als 82 Prozent teurer als noch vor vier Jahren.

Daten des Preisvergleichsportals Smhaggle zeigen: Bei allen großen Handelsunternehmen lag der Regalpreis für ein Kilogramm Zucker der Eigenmarke im Januar 2022 noch bei 79 Cent. Im Dezember desselben Jahres kletterte er auf 1,49 Euro.

Nach Angaben der deutschen Zuckerwirtschaft gingen die Preissteigerungen vor allem auf steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal zurück. Im Dezember 2023 erreichte der durchschnittliche Preis für Zucker auf dem europäischen Binnenmarkt demnach seinen Höhepunkt mit 856 Euro pro Tonne im Dezember. Die aktuelle Preisentwicklung wird laut Branchenverband durch die Rohölpreise beeinflusst und spiegelt die Ernteaussichten für Zuckerrohr in Ländern wie Brasilien, Thailand und Indien wider.