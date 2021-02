Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Zäher Handelsstart – Anleger schielen auf Dax-Rekord

Etwas träge ist der Dax am Dienstag ins Rennen gegangen. Anleger warten nach den jüngsten Gewinnen auf frische Impulse. Nach wenigen Minuten stand der Leitindex 0,04 Prozent höher auf 14 115,81 Punkten. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch bei 14 169 Punkten bleibt indes in Reichweite.