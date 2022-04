«Wir sind nicht immun»: Corona-Probleme holen Apple ein

Das vergangene Quartal war das drittbeste in Apples Geschichte, im laufenden Vierteljahr könnte der iPhone-Konzern dagegen den bisher heftigsten Gegenwind durch die Corona-Pandemie erleben.

Cupertino (dpa). Apple stellt sich nach einem beeindruckenden Lauf in der Corona-Pandemie auf einen kräftigen Rückschlag im laufenden Quartal ein. Der iPhone-Konzern rechnet damit, dass der Umsatz vor allem wegen der Corona-Lockdowns in Shanghai um vier bis acht Milliarden Dollar niedriger ausfallen könnte.

«Wir sind nicht immun gegen solche Herausforderungen», sagte Konzernchef Tim Cook. Die Schwierigkeiten würden die meisten Produktkategorien treffen.

Auch der Stopp des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine werde das Umsatzwachstum bremsen, sagte Finanzchef Luca Maestri. Bei der Corona-Situation rund um Shanghai sieht Cook dagegen Anzeichen für Optimismus. Zugleich schränkte er ein, es sei schwer vorherzusagen, wie viel von den im laufenden Quartal entgangenen Geschäft später nachgeholt werden könne.

Noch im vergangenen Quartal konnte sich Apple erfolgreich gegen die globalen Probleme der Elektronik-Branche stemmen und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Kassen – knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es war Apples dritthöchster Quartalsgewinn. Den Rekord von 34,6 Milliarden Dollar hatte der Konzern erst im Vierteljahr davor erzielt.

Gute Erlöse und Umsatzplus

Besonders stark war das Wachstum im Service-Bereich, in dem das Geschäft etwa mit Speicherdiensten, der App-Plattform, aber auch Musik- und Videostreaming gebündelt ist. Der Umsatz der Sparte wuchs um gut 17 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar.

Beim wichtigsten Apple-Produkt, dem iPhone, legten die Erlöse um 5,4 Prozent auf knapp 50,6 Milliarden Dollar zu. Nach Berechnungen der Marktforschungsfirma Canalys konnte Apple als einziger der großen Smartphone-Anbieter im vergangenen Quartal den Absatz erhöhen. Canalys zufolge verkaufte Apple 56,5 Millionen Geräte – 7,8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Für Marktführer Samsung ging es dagegen um 3,6 Prozent abwärts auf 73,7 Millionen Computer-Handys. Viele der führenden Smartphone-Anbieter nennen selbst keine Absatzzahlen mehr.

Freude machten Apple auch die Mac-Computer mit einem Umsatzplus von 14,6 Prozent auf gut 10,4 Milliarden Dollar. Der globale PC-Markt schrumpfte in dem Quartal dagegen nach Berechnungen der Analysefirma IDC um rund fünf Prozent.

Chip-Engpässe und Lieferketten-Probleme

Die Elektronik-Industrie hat insgesamt mit Chip-Engpässen und anderen Problemen in den Lieferketten zu kämpfen. Bei Apple war davon bereits im vergangenen Quartal das iPad-Tablet betroffen, bei dem der Umsatz um zwei Prozent auf 7,65 Milliarden Dollar zurückging. In der Sparte mit den Airpods-Ohrhörern und der Computer-Uhr Apple Watch gab es dagegen ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar.

Apple übertraf im vergangenen Quartal deutlich die Erwartungen von Analysten unter anderem beim Konzernumsatz sowie im iPhone- und Mac-Geschäft. Das Programm zum Aktienrückkauf wird nun um weitere 90 Milliarden Dollar ausgebaut. Die Aktie beendete den nachbörslichen Handel nach den Warnungen für das aktuelle Geschäft mit einem Minus von 2,24 Prozent. Nach den Zahlen zum vergangenen Quartal hatte sie zunächst Kursgewinne verzeichnet.

Ein Analyst wollte von Cook wissen, ob Apple nach den jungsten Corona-Problemen über grundsätzliche Änderungen an seinem Zulieferer-Modell nachdenke – wie sich zum Beispiel einen größeren Lagervorrat an Chips zuzulegen. Der Apple-Chef sagte, die Lieferkette des Konzerns sei global und Halbleiter-Vorräte anzulegen, sei in der heutigen Welt auch nicht möglich. Der Konzern reagiere aber: «Wir lernen jeden Tag etwas und machen Anpassungen.»