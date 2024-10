Die zweitgrößte Volkswirtschaft China stellt alle anderen Länder nicht nur bei den Investitionen in erneuerbare Energien in den Schatten. Dieser Boom schlägt sich auch an anderer Stelle nieder.

Ein Luftbild einer Drohne zeigt einen Blick auf den Windkraftpark Santanghu in der Stadt Hami in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang Uygur. (zu dpa: «Weltweit deutlich mehr Ökostrom-Jobs - China führend»)

Ein Luftbild einer Drohne zeigt einen Blick auf den Windkraftpark Santanghu in der Stadt Hami in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang Uygur.

Genf (dpa). Die Zahl der Arbeitsplätze in der Ökostrom-Branche ist einer Studie zufolge weltweit deutlich gewachsen. Im vergangenen Jahr gab es im Bereich der erneuerbaren Energien mindestens 16,2 Millionen Arbeitsplätze, 18 Prozent mehr als im Jahr davor, wie die UN-Organisation für Arbeit (ILO) mit Sitz in Genf und die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (Irena) mit Sitz in Abu Dhabi berichten.

China international an der Spitze

Mit insgesamt 7,4 Millionen Jobs entfielen 45 Prozent der Stellen allein auf China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt lag den Angaben zufolge sowohl bei der Installation als auch der Herstellung von Anlagen für erneuerbare Energien an der Spitze noch vor der EU.

Ein Panorama-Luftbild einer Drohne zeigt einen Blick auf das Photovoltaik-Kraftwerk Shichengzi in der Stadt Hami in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang Uygur. (zu dpa: «Weltweit deutlich mehr Ökostrom-Jobs – China führend») Foto: Hu Huhu/DPA

Von 2010 bis 2023 habe China seinen Anteil von 2,6 Prozent an der weltweiten Solar- und von 16 Prozent an der globalen Windenergie-Kapazität auf jeweils rund 43 Prozent gesteigert. Das Land habe in den Jahren 2014 bis 2023 fast dreimal so viel wie die USA und doppelt so viel wie Europa in erneuerbare Energien investiert – insgesamt knapp 1.600 Milliarden Dollar (gut 1,4 Billionen Euro).

Deutschland mischt vorn mit

Windkraftanlagen stehen im Landkreis Wittmund hinter blühendem Raps auf einem Feld. (zu dpa: «Weltweit deutlich mehr Ökostrom-Jobs – China führend») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

In der Europäischen Union befanden sich demnach 1,8 Millionen Stellen im Bereich der erneuerbaren Energien. Bei Windkraft lag Deutschland nach diesem Bericht innerhalb der EU mit fast 109.000 Stellen an erster Stelle. Im Solarbereich habe es in Deutschland 2023 fast 155.000 Stellen gegeben, gut doppelt so viele wie im Jahr davor.

Deutschland hat dem Bericht zufolge an der weltweiten Solarkapazität einen Anteil von 5,8 Prozent hinter China, den USA und Japan und bei Windkraft von 6,8 Prozent ebenfalls hinter China und den USA.

Solar vor Wind

Die meisten Stellen gab es 2023 mit 7,1 Millionen weltweit im Solarbereich, 4,6 Millionen davon allein in China. Die EU folgte weit dahinter mit 720.000. Der Bereich Biotreibstoffe umfasste 2,8 Millionen Stellen, Wasserkraft 2,3 Millionen und Windenergie 1,5 Millionen.

Im vergangenen Jahr waren weltweit Anlagen für erneuerbare Energien mit dem Rekordwert von 473 Gigawatt (GW) installiert worden, wie die Agentur bereits berichtet hatte. Die weltweite kumulierte Leistung lag Ende 2023 bei 3,87 Terawatt.