Grünheide

Kampfmittelbeseitigung

Weltkriegsbombe nahe Tesla-Werk erfolgreich gesprengt

Von dpa

i Eine Kampfmittelaufbewahrungskiste in einem abgesperrten Bereich des Waldes. Foto: Annette Riedl/dpa

In der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt. Sie wurde am Samstag kontrolliert gesprengt. Die Sperrung rund um den Fundort wurde am Nachmittag aufgehoben.