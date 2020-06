Geringe Verzögerung

VW ID.3 Elektroauto kommt im September

Aus „im Sommer“ wurde letztlich „Anfang September“. Der ID.3, das wichtigste Projekt von Volkswagen in diesem Jahr, soll mit leichter Verzögerung an die ersten Kunden gehen. Alle IT-Anwendungen können aber von Beginn an voll genutzt werden – mit zwei Ausnahmen.