Frankfurt/Nürnberg

Umfrage

Viele profitieren von Sonderzahlung als Inflationsausgleich

Von dpa

i ARCHIV - Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatten sich vor allem Energie und Lebensmittel sprunghaft verteuert. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das Leben in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren rasant verteuert. Viele Arbeitgeber federten das mit staatlicher Unterstützung etwas ab. Aber nicht alle Beschäftigten kamen in den Genuss.