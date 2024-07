Berlin

Bundestag

Vereinfachung für Balkonkraftwerke und Eigentümerversammlung

Von dpa

i Sonnenkollektoren sind an einem Balkon installiert. (zu dpa: «Vereinfachung für Balkonkraftwerke und Eigentümerversammlung») Foto: Stefan Sauer/DPA

In den vergangenen Monaten gingen in Deutschland so viele Balkonkraftwerke in Betrieb wie nie zuvor. Ein neues Gesetz soll den Siegeszug der kleinen Solaranlagen weiter vorantreiben.