Frankfurt/Main

Banken

Unternehmen kommen schwerer an Kredite

Von dpa

i Dicht an dicht stehen die Hochhäuser und prägen damit die Kulisse der Bankenstadt. (zu dpa: «Unternehmen kommen schwerer an Kredite») Foto: Arne Dedert/DPA

In der wirtschaftlichen Krise kommen auch Unternehmen nicht mehr so leicht an neue Kredite. Eine Gruppe hat es bei den Verhandlungen derzeit besonders schwer.