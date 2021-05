Tui fährt Betrieb in Griechenland hoch

Heute starten bereits die ersten Flieger aus Deutschland Richtung Kreta. Morgen machen die Griechen den offiziellen Auftakt in der Touristik.

Heraklion/Hannover (dpa) – Zum Start der griechischen Tourismussaison 2021 hat Tui sein Geschäft in dem Land wieder aufgenommen. Am Vormittag sollten die ersten Maschinen mit Inselurlaubern aus Deutschland auf Kreta ankommen.

Schon am Donnerstag waren Tui-Kunden dort gelandet, um nun mit der „Mein Schiff 5“ zu einer Kreuzfahrt aufzubrechen – der ersten von acht durch griechische Gewässer. Am Samstag machen die Griechen den offiziellen Auftakt in der Touristik.

Tui hatte als weltgrößter Reiseanbieter in dem wichtigen Zielland mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen. Grund war – wie in vielen anderen Urlaubsgebieten – die schwierige Corona-Lage. Zuletzt besserte sich die Situation auch in Griechenland aber spürbar. Finanzchef Sebastian Ebel sprach von einem „weiteren Meilenstein“, nachdem die Hannoveraner bereits für die Balearen und die Algarve wieder schrittweise Flüge angeboten und Hotels geöffnet hatten.

Ab dem Wochenende sollen unter anderem auch Verbindungen auf griechische Inseln wie Kos, Korfu und Rhodos bedient werden. Nötig für die Einreise nach Griechenland ist für Urlauber laut Tui ein negativer PCR-Test, der nicht älter als drei Tage ist, oder der Nachweis der vollständigen Impfung. „Es ist jetzt der Startpunkt für die Wiederaufnahme unseres Geschäfts mit Kunden aus Deutschland“, sagte Ebel in Heraklion. Der Tourismus habe in Griechenland weiter zentrale volkswirtschaftliche Bedeutung. „Es gab auch auf Kreta große Entbehrungen.“ Nun könne die Saison vorsichtig anlaufen, das helfe zudem der Gastronomie und weiteren angeschlossenen Sektoren.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-592945/2