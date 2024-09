Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Ed Fry Arena der Indiana University of Pennsylvania in Indiana, Pennsylvania. Der republikanische Präsidentschaftskandidat wirbt mit Steuerversprechen um internationale Firmen - darunter auch um deutsche Autobauer. (zu dpa: «Trump: Deutsche Autobauer sollen amerikanische Firmen werden») Foto: Rebecca Droke/DPA