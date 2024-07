Theurer äußert Verständnis für Handeln der Länder beim D-Abo

Auf dem Hauptbahnhof in Rostock kommen Reisende mit der S-Bahn an. Die Einführung des 49 Euro teuren Deutschlandtickets hat bundesweit zu einer verstärkten Nutzung des Nahverkehrs geführt, in MV kosten die Tickets für Azubis und Senioren lediglich 29 Euro. (zu dpa: «Regierung äußert Verständnis für Preiserhöhung beim D-Ticket») Foto: Bernd Wüstneck/DPA