Düsseldorf

Schneller als die Inflation

Studie: Tariflöhne steigen 2024 kräftig

Von dpa

i Euro-Geldscheine (zu dpa: «Studie: Tariflöhne steigen 2024 kräftig») Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Nach drei Jahren mit massivem Reallohnrückgang holen die Tarifbeschäftigten in Deutschland mächtig auf. Ihre Gehälter wachsen so schnell wie seit langem nicht. Das wird aber nicht so bleiben.