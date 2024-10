Zahlreiche Räder stehen an einem Stand auf der Internationalen Fahrrad-Fachmesse Eurobike (3.-7. Juli) in den Frankfurter Messehallen. Hohe Lagerbestände und schlechtes Wetter haben der Fahrradbranche einen schwierigen Start in die neue Saison bereitet. (zu dpa: «Studie: Gegenwind für Fahrradbranche hält an») Foto: Frank Rumpenhorst/DPA