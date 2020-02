Archivierter Artikel vom 13.01.2020, 13:36 Uhr

Kahlschlag befürchtet

Strukturwandel gefährdet Hunderttausende Jobs in Autobranche

Die Autoindustrie ist eine Schlüsselbranche in Deutschland – und mitten in einem grundlegenden Umbruch. Welche Folgen hat das für die Beschäftigung? Am Mittwoch gibt es ein Spitzentreffen.

