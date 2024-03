Grünheide

Brandenburg

Streit um das Tesla-Protestcamp geht weiter

Von dpa

i Das Protestcamp darf laut Gericht zunächst bleiben. Dagegen hat die Brandenburger Polizei Beschwerde eingereicht. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat die Weichen dafür gestellt, dass das Protestcamp am Tesla-Werk zunächst bleiben darf. Das will die Polizei nicht so stehen lassen.