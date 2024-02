Streik bei Discover Airlines – etliche Flüge gestrichen

Der Tarifstreit bei der Lufthansa-Tochter Discover geht weiter: Am Sonntag und Montag wollen die Piloten streiken. Doch längst nicht alle Flieger sollen am Boden bleiben.

ARCHIV – Check-In der Lufthansa-Tochter Discover Airlines am Frankfurter Flughafen. Foto: Helmut Fricke/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen sich wegen eines aktuellen Pilotenstreiks am Sonntag und Montag auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen. Etliche für Sonntag und Montag geplante Discover-Flüge von Frankfurt aus wurden gestrichen, wie am Sonntag der online einsehbaren Abflugtafel des Flughafens zu entnehmen war – darunter Verbindungen nach Gran Canaria, Fuerteventura, Mexiko und in die USA.

Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten dazu aufgerufen, für 48 Stunden bis einschließlich Montagabend ihre Arbeit niederzulegen.

Von Discover hieß es vor Beginn des Streiks, von Frankfurt aus sollten während des Ausstandes voraussichtlich 90 Prozent der geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge stattfinden. Auf der Langstrecke sollten rund 30 Prozent der Verbindungen bedient werden. Insgesamt seien im Zeitfenster des Streiks von Frankfurt aus 27 Abflüge geplant. Die zehn geplanten Abflüge aus München würden von der Lufthansa durchgeführt. Passagiere sollten möglichst regelmäßig ihren Flugstatus überprüfen.

VC streitet für einen Erst-Tarifvertrag bei der vor zweieinhalb Jahren gegründeten Fluggesellschaft, die insgesamt 24 Flugzeuge betreibt. Die Gewerkschaft sieht die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vorerst als gescheitert an.