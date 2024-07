Wiesbaden

Preise

Statistiker: Energie und Nahrungsmittel dämpfen Inflation

ILLUSTRATION - Eine Frau hält auf ihrer Hand Geld vor einem vollen Einkaufskorb mit Lebensmitteln.

Auf hohem Niveau steigen die Verbraucherpreise in Deutschland nur noch moderat. Das liegt an Warengruppen, die sich in der Vergangenheit besonders stark verteuert haben.