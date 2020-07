Starke Börsenwoche endet mit Atempause

Der Dax notierte am Nachmittag 0,41 Prozent tiefer bei 12.556,92 Punkten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt.

Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein solider Wochengewinn von rund 3,8 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte rückte um minimale 0,03 Prozent auf 26.635,81 Punkte vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,7 Prozent.

Der Markt schwankt weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen, die derzeit fast jeden Tag mit neuen hohen Infektionszahlen vor allem in den USA befeuert werden. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktzahlen hatten tags zuvor noch für kräftigen Schwung gesorgt. Aus den Vereinigten Staaten sind an diesem Freitag jedoch kaum Impulse zu erwarten, weil die amerikanischen Finanzmärkte vor dem Nationalfeiertag am Samstag geschlossen bleiben.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Delivery Hero mit plus 5,7 Prozent als MDax-Spitzenreiter positiv hervor. Die Papiere des Essenslieferdienstes knackten erstmals die runde Marke von 100 Euro und erklommen ein Rekordhoch.

Damit summiert sich der bisherige Jahresgewinn der Anteilsscheine auf mehr als 46 Prozent. Delivery Hero verdoppelte im Juni die Anzahl der Bestellungen, woraus sich für das zweite Quartal ein Auftragsplus von 94 Prozent ergab. Nach Meinung der Privatbank Berenberg hat das Unternehmen mit seinen Eckdaten deutlich positiv überrascht.

Die Aktien von Vossloh kletterten als einer der besten SDax-Werte um 2,4 Prozent. Seit dem Tief des Corona-Crashs bei 23,60 Euro stiegen die Titel des Bahntechnikunternehmens damit um fast 75 Prozent. Viel Luft nach oben gibt es mit Blick auf die fundamentalen Kursziele der Analysten nun allerdings nicht mehr.

Nach der US-Zulassung von Remimazolam zur Kurznarkose sprangen die Aktien des Aachener Pharmaunternehmens Paion um rund 12 Prozent nach oben. Nach dem Erfolg erhält Paion vom Entwicklungspartner Cosmo eine Meilensteinzahlung von 15 Millionen Euro zuzüglich gestaffelter Lizenzgebühren von mindestens 15 Prozent auf den US-Nettoumsatz.

Der Euro kostete zuletzt 1,1229 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1286 Dollar festgesetzt.

Am deutschen Anleihemarkt sank der Rentenindex Rex um 0,18 Prozent auf 145,12 Punkte. Die Umlaufrendite fiel von minus 0,42 Prozent am Vortag auf minus 0,46 Prozent. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 176,13 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:200703-99-657660/5