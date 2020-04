Diskussion um Corona-Bonds

SPD-Spitze für europäische Kreditgarantien

Wie können die in der Corona-Krise am stärksten gebeutelten Länder schnell Geld bekommen? Italien ruft nach Corona-Bonds – auch in Teilen der deutschen Koalition kommt das an. Der Kompromissvorschlag ist ein anderer.

Lesezeit: 3 Minuten