Berlin

Reisebarometer

Sommer, Sonne, Strand – die beliebtesten Reiseziele

Von dpa

i Menschen spazieren in der Nähe des Goldenen Horns, mit der Süleymaniye-Moschee im Hintergrund. (zu dpa: «Sommer, Sonne, Strand – die beliebtesten Reiseziele») Foto: Emrah Gurel/DPA

Der Reise-Boom hält an. Im Sommer verzeichneten die größten Veranstalter Buchungszahlen auf Vor-Corona-Niveau. Viele Urlauber zog es in den Süden – sowohl im In- als auch im Ausland.