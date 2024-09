Das mit einer Drohne aufgenommene Luftbild zeigt die Baustelle der zweiten Projektphase der Nanjing Financial City in Nanjing, Ostchinas Provinz Jiangsu. Chinas Behörden haben den Wirtschaftsprüfer PwC wegen Versäumnissen bei der Prüfung von Bilanzen des insolventen Immobilienkonzerns China Evergrande bestraft. (zu dpa: «Sechsmonatige Sperre gegen Wirtschaftsprüfer PwC in China»)

Foto: Li Bo/DPA