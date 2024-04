Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Schwindende Zinshoffnung in den USA belastet den Dax

Von dpa

i ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Der Dax ist am Freitag unter Druck geraten. Aussagen des Präsidenten der regionalen US-Notenbank Minneapolis hatten am Vorabend an der Wall Street Sorgen über ein Ausbleiben von Zinssenkungen in diesem Jahr ausgelöst.