Frankfurt/Main

Boerse in Frankfurt

Schwacher Dax-Start in den Mai – Adler-Aktien stürzen ab

Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den als schwierig geltenden Börsenmonat Mai gestartet. Nach seiner recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 13.950 Punkte.