Künzelsau

Proteste

«Schraubenkönig» Würth rät Mitarbeitern von AfD ab

Von dpa

i ARCHIV - Reinhold Würth, Vorsitzender des Unternehmensbereirats der Würth-Gruppe, hat seine Mitarbeiter vom Wählen der AfD abgeraten. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Er kennt sich eigentlich am besten mit Schrauben aus. Aber in einem Schreiben an seine Beschäftigten wird Familienunternehmer Reinhold Würth jetzt politisch und warnt vor der AfD.