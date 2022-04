Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Schnäppchenjäger sorgen für Erholung des Dax

Nach zwei sehr schwachen Börsentagen haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag erholt. Eine Aufholjagd an der Wall Street im späten Montagshandel verliehen den europäischen Börsen am Morgen Rückenwind.