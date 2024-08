Die Schäden sind in Rolling Fork, Mississippi, zu sehen, nachdem ein Tornado durch die Gemeinde gerast ist. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörden in Mississippi sind mehrere Menschen durch Tornados ums Leben gekommen, die in der Nacht zum Freitag durch den Bundesstaat zogen, Gebäude zerstörten und die Stromversorgung unterbrachen, als ein Unwetter mit Hagel in der Größe von Golfbällen über mehrere Südstaaten hinwegzog. (zu dpa: «Schäden durch Gewitter und Hagel stark gestiegen») Foto: Julio Cortez/DPA